Помогите) задание в картинке)

Математика
Помогите) задание в картинке)
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Гость:
1 - г 2 - в 3 - а 4 - б Удачи)
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