Из двух городов расстояние между которыми 700 км выехали одновременно на встречу д??уг другу 2 автомобиля и встретились через 7 часов. Скорость первого автомобиля 60км/ч. Найди скорость второго автомобиля
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 700 км выехали одновременно на встречу д??уг другу 2 автомобиля и встретились через 7 часов. Скорость первого автомобиля 60км/ч. Найди скорость второго автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость второго авто будет 40
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