Из двух городов расстояние между которыми 700 км выехали одновременно на встречу д??уг другу 2 автомобиля и встретились через 7 часов. Скорость первого автомобиля 60км/ч. Найди скорость второго автомобиля

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 700 км выехали одновременно на встречу д??уг другу 2 автомобиля и встретились через 7 часов. Скорость первого автомобиля 60км/ч. Найди скорость второго автомобиля

Автор: Гость