Уменьшить в 5 раз число 5/7,23/35,987/98,105/107
Математика
Уменьшить в 5 раз число 5/7,23/35,987/98,105/107
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 5/7 : 5/1 = 5/7 * 1/5 = 1/7 2). 23/35 : 5/1 = 23/35 * 1/5 = 23/175 3). 987/98 : 5/1 = 987/98 * 1/5 = 141/14 * 1/5 = 141/70 4). 105/107 : 5/1 = 105/107 * 1/5 = 21/107
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