В наших лесах растет много целебных растений и их используют для приготовления разрезана различных лекарств поэтому и их также называют лекарствами береза шиповник черника липа название растений часть растения применение время ...

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В наших лесах растет много целебных растений и их используют для приготовления разрезана различных лекарств поэтому и их также называют лекарствами береза шиповник черника липа название растений часть растения применение время сбора

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