В наших лесах растет много целебных растений и их используют для приготовления разрезана различных лекарств поэтому и их также называют лекарствами береза шиповник черника липа название растений часть растения применение время ...
Окружающий мир
В наших лесах растет много целебных растений и их используют для приготовления разрезана различных лекарств поэтому и их также называют лекарствами береза шиповник черника липа название растений часть растения применение время сбора
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Гость:
В горах и влесах ино в пустыней ищё ы городаз пшрсб
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