Какому богу или богине был посвящён афинский храм парфенон
История
Какому богу или богине был посвящён афинский храм парфенон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храм был посвящен богине Афине за спасение Афин во время пресидских войн
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