Столбиком решите 240542:86. 19152:684. 41097:399.
Математика
Столбиком решите 240542:86. 19152:684. 41097:399.
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