Название и девиз команды на КВН

Другие предметы
Название и девиз команды на КВН
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 СССР -  Союз Самых Современных Ребят!  «Утята» — Кря! Кря? Кря! Не крякай зря.  220 V - Мы не можем без движенья, мы всегда под напряженьем. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
СРОЧНО!!!! Пожалуйста!!!!! Хабарлы сөйлейді тап Сенің атың кім Жасасын Қазақстан Ол сабаққа келді Әй,ата ай
Ответить
Алгебра
Решите Уравнение :
Ответить
Литература
Алые Паруса. Ответьте пожалуйста на вопросы. 1)Первая встреча Асоль и Грэя. Изме??ились ли геро после этой встречи?В каком настроении они приб...
Ответить
Русский язык
На вершине ольхи сидела птичка и клюв. перья на раздутом гормошке лепетали а песни и не слышал .как называется оставшее предложение
Ответить
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ Сколько кирпичей потребуется для строительства стены длиной 12 метр толщиной 40 сантиметров и высотой 4 метр есл...
Ответить