Название и девиз команды на КВН
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Название и девиз команды на КВН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СССР - Союз Самых Современных Ребят! «Утята» — Кря! Кря? Кря! Не крякай зря. 220 V - Мы не можем без движенья, мы всегда под напряженьем.
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