Алые Паруса. Ответьте пожалуйста на вопросы. 1)Первая встреча Асоль и Грэя. Изме??ились ли геро после этой встречи?В каком настроении они прибывали?Какое впечатление производили на окружающих?(первая встреча это встреча в ле...
Литература
Алые Паруса. Ответьте пожалуйста на вопросы. 1)Первая встреча Асоль и Грэя. Изме??ились ли геро после этой встречи?В каком настроении они прибывали?Какое впечатление производили на окружающих?(первая встреча это встреча в лесу когда асоль спала.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Так, - с л у ч а й н о, как говорят люди, умеющие читать и писать, - Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности. " Эта цитата из повести и раскрывает закономерность встречи... . А сочинение надо писать самому Древние греки говорили, что желание уже само по себе творит. Сила желания, мечты способны перевернуть жизнь и изменить человека. Александр Грин силой своей мечты создал целый мир, в котором живут отважные, чистосердечные мужчины, поэтичные и прекрасные женщины, где у моря стоят города с чудесными именами — Лисе, Зурбаган. Грин знал силу мечты и силу любви. Все его рассказы о любви заканчиваются одной фразой — "Они жили долго и умерли в один день". Самое главное — встретиться, найти друг друга. Маленькая Ассоль, отверженное дитя, воспитанная добрым и любящим отцом, живет уединенной жизнью. Ее отталкивают сверстники, недолюбливают взрослые, перенося на девочку нелюбовь к ее отцу. Однажды в лесу ее встречает странный человек, рассказывает сказку о корабле с алыми парусами, и с этой минуты судьба начинает свою работу. Ассоль поверила в сказку, сделала ее частью своей души. Девочка была готова к чуду — и чудо нашло ее. Грин показывает, как замысловатыми путями два человека, созданные друг для друга, идут к встрече. Грэй живет в совершенно другом мире. Богатство, роскошь, власть даны ему по праву рождения. А в душе живет мечта не о драгоценностях и пирах, а о море и парусах. Наперекор семье он становится моряком, плавает по миру, и однажды случай приводит его в таверну селения, где живет Ассоль. Как грубый анекдот, рассказывают Грэю историю о сумасшедшей, которая ждет принца на корабле с алыми парусами. Как будто две струны зазвучали вместе.. . Скоро наступит то утро, когда корабль подойдет к берегу, и Ассоль закричит: "Я здесь! Вот я! " — и бросится бежать прямо по воде. Мечта, если в нее поверить, то есть отдать ей жизнь, что бы ни говорили "благоразумные" люди, становится могучей творящей силой.
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