На вершине ольхи сидела птичка и клюв. перья на раздутом гормошке лепетали а песни и не слышал .как называется оставшее предложение

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На вершине ольхи сидела птичка и клюв. перья на раздутом гормошке лепетали а песни и не слышал .как называется оставшее предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На вершине ольхи сидела горбатенькая птичка. Она разевала клюв, и перья на раздутом горлышке у нее трепетали, а песни не было слышно.
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