СРОЧНО!!!! Пожалуйста!!!!! Хабарлы сөйлейді тап Сенің атың кім Жасасын Қазақстан Ол сабаққа келді Әй,ата ай

Қазақ тiлi
СРОЧНО!!!! Пожалуйста!!!!! Хабарлы сөйлейді тап Сенің атың кім Жасасын Қазақстан Ол сабаққа келді Әй,ата ай
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Гость:
Хабарлы сөйлем -Ол сабаққа келді.
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