СРОЧНО!!!! Пожалуйста!!!!! Хабарлы сөйлейді тап Сенің атың кім Жасасын Қазақстан Ол сабаққа келді Әй,ата ай
Қазақ тiлi
СРОЧНО!!!! Пожалуйста!!!!! Хабарлы сөйлейді тап Сенің атың кім Жасасын Қазақстан Ол сабаққа келді Әй,ата ай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хабарлы сөйлем -Ол сабаққа келді.
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