Разобрать по составу слово горных

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Разобрать по составу слово горных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гор-корень н-суффикс ых-окончание
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