Разобрать по составу слово горных
Русский язык
Разобрать по составу слово горных
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Гор-корень н-суффикс ых-окончание
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