В классе 24 ученика, из них 1/3 составляют мальчики. Сколько мальчиков в этом классе? Сколько девочек? Какую часть учеников класса составляют девочки?

Математика

В классе 24 ученика, из них 1/3 составляют мальчики. Сколько мальчиков в этом классе? Сколько девочек? Какую часть учеников класса составляют девочки?

Автор: Гость