Напишите структурные формулы следующих кислот: H2S, H2SO3, HClO.

Химия
Напишите структурные формулы следующих кислот: H2S, H2SO3, HClO.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) H-S-H 2)      H-O                    \                   S = O           /         H-O    3)          O           ||  Н-O-Cl=O           ||           O 
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