Напишите структурные формулы следующих кислот: H2S, H2SO3, HClO.
Химия
Напишите структурные формулы следующих кислот: H2S, H2SO3, HClO.
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1) H-S-H 2) H-O \ S = O / H-O 3) O || Н-O-Cl=O || O
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