6М 3 СМ ? 56 ДМ ЧТО БОЛЬШЕ
Математика
6М 3 СМ ? 56 ДМ ЧТО БОЛЬШЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 м 3 см больше,потому что в см это 603 см,а 56 дм в см будет 560 см
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