Тело объемом 2,5 дм³ весит в воздухе 24Н. Потонет ли оно в воде, керосине, масле

Физика

Тело объемом 2,5 дм³ весит в воздухе 24Н. Потонет ли оно в воде, керосине, масле

Автор: Гость