Тело объемом 2,5 дм³ весит в воздухе 24Н. Потонет ли оно в воде, керосине, масле
Физика
Тело объемом 2,5 дм³ весит в воздухе 24Н. Потонет ли оно в воде, керосине, масле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=0,0025 м3 P=24 H вода: Fa=p*V*g=1000*0,0025*10=25 Н Fa>P плавает керосин Fa=800*0,0025*10=20 H Fa<P тонет масло(какое???)( считаю для машинного Fa=900*0,0025*10=22,5 H тонет так как Fa<P
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