Математика Решите пожалуйста надо срочно

Математика
Математика Решите пожалуйста надо срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2 складываешь все числа, потом делишь на их кол-во 22.8:5=4.56 №3 1.Найдем, скок рубл. стоят 600г масла, если 1000г=1кг стоят74.60 (74.60*600):1000=44.76 2.    231.96-44.76=187.2- цена сыра за 1.2кг 3.     187.2:1.2=156руб-цена сыра за 1кг
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