0.51+0.8*5:4+0.8*38:1.9+0.8*91.2:15

Математика
0.51+0.8*5:4+0.8*38:1.9+0.8*91.2:15
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Автор: Гость
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Гость:
Вот наднюсь что так если что не так пиши ок или как тебе там надо
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