В каком ряду нет синонимов алфавит Азбука правильный верный праздничный торжественный повторять закрепляет
Русский язык
В каком ряду нет синонимов алфавит Азбука правильный верный праздничный торжественный повторять закрепляет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алфавит и азбука, азбука- обучающая книжка, совсем не алфавит)))
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