Кусака почему писатель настойчево повторяет то что приехавшие были добрыми людьми
Литература
Кусака почему писатель настойчево повторяет то что приехавшие были добрыми людьми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как если бы люди не были добрыми, то кусака не узнала что такое быть чьей-то собакой. Злые люди не взяли бы себе такую собаку, или вовсе убили бы. К тому же, после уезда этой семьи "собака выла" что означает привязанность Кусаки к этим добрым людям.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащая??я в тексте. Запишите номера этих предложений. 1) Чехов не мог пис...
Другие предметы
Қазақ тiлi
СРОЧНО!!!! Пожалуйста!!!!! Хабарлы сөйлейді тап Сенің атың кім Жасасын Қазақстан Ол сабаққа келді Әй,ата ай
Алгебра