Кусака почему писатель настойчево повторяет то что приехавшие были добрыми людьми

Гость: Гость:

Так как если бы люди не были добрыми, то кусака не узнала что такое быть чьей-то собакой. Злые люди не взяли бы себе такую собаку, или вовсе убили бы. К тому же, после уезда этой семьи "собака выла" что означает привязанность Кусаки к этим добрым людям.)