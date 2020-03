I. Определите функцию слов, заканчивающихся на —ing: а) Participle I в функции определения; б) Participle I в функции обстоятельства; в) Participle I в составе временной группы Continuous; г) герундий. 1. The network of po...

Английский язык

I. Определите функцию слов, заканчивающихся на —ing: а) Participle I в функции определения; б) Participle I в функции обстоятельства; в) Participle I в составе временной группы Continuous; г) герундий. 1. The network of post-offices rendering direct service to population is growing year after year. 2. Nowadays central offices are connected to long-distance offices by connecting trunks; long-distance offices are in turn interconnected by intercity trunks. 3. The voltage applied to the input of a radio frequency amplifier varies from units to hundreds of microvolts, depending on the selectivity of the receiver. 4. This method of locating objects by using radio techniques has found a wide range of applications.

