На олимпиаде ученики должны были решить 10 задач. За каждую решённую задачу давали 5 очков, а за нерешённую списывали 3 очка.Сколько задач решил правильно ученик если он получил 10 очков?

Математика

На олимпиаде ученики должны были решить 10 задач. За каждую решённую задачу давали 5 очков, а за нерешённую списывали 3 очка.Сколько задач решил правильно ученик если он получил 10 очков?

Автор: Гость