На олимпиаде ученики должны были решить 10 задач. За каждую решённую задачу давали 5 очков, а за нерешённую списывали 3 очка.Сколько задач решил правильно ученик если он получил 10 очков?
Математика
На олимпиаде ученики должны были решить 10 задач. За каждую решённую задачу давали 5 очков, а за нерешённую списывали 3 очка.Сколько задач решил правильно ученик если он получил 10 очков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:5=2- задачи решил ученик
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