На олимпиаде ученики должны были решить 10 задач. За каждую решённую задачу давали 5 очков, а за нерешённую списывали 3 очка.Сколько задач решил правильно ученик если он получил 10 очков?

Математика
На олимпиаде ученики должны были решить 10 задач. За каждую решённую задачу давали 5 очков, а за нерешённую списывали 3 очка.Сколько задач решил правильно ученик если он получил 10 очков?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:5=2- задачи решил ученик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 6 однакових альбомов заплатили 24 гр.Яка цена одного такого альбому? надо умова
Ответить
Окружающий мир
В наших лесах растет много целебных растений и их используют для приготовления разрезана различных лекарств поэтому и их также называют лекарствами...
Ответить
Английский язык
I. Определите функцию слов, заканчивающихся на —ing: а) Participle I в функции определения; б) Participle I в функции обстоятельства; в) Part...
Ответить
Математика
Определить диаметр окружности ,если её длина 44м. число п считать равным 22/7 . помогите срочно до 1 апреля !!!!!!!!
Ответить
История
Какому богу или богине был посвящён афинский храм парфенон
Ответить