Напишити уход за кожей

Окружающий мир
Напишити уход за кожей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если это домашка,то мыться 1-3 раза в неделю носить чистую одежду и не сидеть долго на морозе ибо можно обветрить лицо,руки и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как выполнить задание (1.15-0.12) (1.15-0.12)*(1.15+0.12) и как можно быстрее
Ответить
Физика
Начертите схему цепи, состоящей из последовательного Соединённых: источника тока, реостата, выключателя и двух параллельно соединённых лампочек. В ...
Ответить
Математика
Уменьшить в 5 раз число 5/7,23/35,987/98,105/107
Ответить
Математика
На олимпиаде ученики должны были решить 10 задач. За каждую решённую задачу давали 5 очков, а за нерешённую списывали 3 очка.Сколько задач решил пр...
Ответить
Математика
За 6 однакових альбомов заплатили 24 гр.Яка цена одного такого альбому? надо умова
Ответить