Напишити уход за кожей
Окружающий мир
Напишити уход за кожей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если это домашка,то мыться 1-3 раза в неделю носить чистую одежду и не сидеть долго на морозе ибо можно обветрить лицо,руки и т.д.
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