Как выполнить задание (1.15-0.12) (1.15-0.12)*(1.15+0.12) и как можно быстрее
Математика
Как выполнить задание (1.15-0.12) (1.15-0.12)*(1.15+0.12) и как можно быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,15-0,12)*(1,15-0,12)*(1,15+0,12)=1,03*1,03*1,27=1,347343
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