Начертите схему цепи, состоящей из последовательного Соединённых: источника тока, реостата, выключателя и двух параллельно соединённых лампочек. В последовательную цепь включите амперметр, параллельно лампочка-вольтметр. Как бу...
Физика
Начертите схему цепи, состоящей из последовательного Соединённых: источника тока, реостата, выключателя и двух параллельно соединённых лампочек. В последовательную цепь включите амперметр, параллельно лампочка-вольтметр. Как будут изменятся их показания при увеличении сопротивления реостата?
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