Из двух городов навстречу друг другу выехали грузовая машина со скоростью 43 км/ч и легковые машина со скоростью 56 км/ч. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между городами 693 км?

Математика

Из двух городов навстречу друг другу выехали грузовая машина со скоростью 43 км/ч и легковые машина со скоростью 56 км/ч. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между городами 693 км?

Автор: Гость