Из двух городов навстречу друг другу выехали грузовая машина со скоростью 43 км/ч и легковые машина со скоростью 56 км/ч. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между городами 693 км?

Математика
Из двух городов навстречу друг другу выехали грузовая машина со скоростью 43 км/ч и легковые машина со скоростью 56 км/ч. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между городами 693 км?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=S/(Vгр.м+Vл.м)=693/(43+56)=7 часов 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Постройте треугольник по стороне и двум прилежащим к ним углам (можно с фоткой только )и напишите как это делать
Ответить
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 700 км выехали одновременно на встречу д??уг другу 2 автомобиля и встретились через 7 часов. Скорость пер...
Ответить
Физика
Выразите из этой формулы T=2π ∙√LC величину C
Ответить
Окружающий мир
Напишити уход за кожей
Ответить
Математика
Как выполнить задание (1.15-0.12) (1.15-0.12)*(1.15+0.12) и как можно быстрее
Ответить