Допиши.В предложении имена существительные чаще всего бывают ..... И.....

Русский язык
Допиши.В предложении имена существительные чаще всего бывают ..... И.....
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащими и дополнениями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Fill in prepositions where necessary to complete the sentences. 1)People have always studied living things... their natural environment. 2)How...
Ответить
Русский язык
Верно ли, что на все вопросы нужно ответить отрицательно? 1.Имеет ли инфинитив окончание? 2.Глагол в неопределённой форме оканчивается на суффикс Л...
Ответить
Математика
Помогите) задание в картинке)
Ответить
Русский язык
Приведи три ссоба того как узнать незнакомый глагол
Ответить
Математика
Из двух городов навстречу друг другу выехали грузовая машина со скоростью 43 км/ч и легковые машина со скоростью 56 км/ч. Через сколько часов они в...
Ответить