Девочки выросли Два прямоугольника одинаковой площади Длина первого прямоугольника 15 сантиметров ширина 6 см а длина второго 17 сантиметр Какова ширина 2 прямоугольника

Математика
Девочки выросли Два прямоугольника одинаковой площади Длина первого прямоугольника 15 сантиметров ширина 6 см а длина второго 17 сантиметр Какова ширина 2 прямоугольника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длину умножь на ширину а потом раздели на 17 получанный ответ запиши
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