Найдите число x для которого верно равенство: а,б,в

Математика
Найдите число x для которого верно равенство: а,б,в
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)  х=3/5-1/8 х=19/40 х=0,475 б) х=5/12-1/3 х=1/12 в) х=1/5+3/20 х=7/20
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