Царь Берендей закопал ключ от клетки с Жар-птицей в некоторой точке на бес-конечной прямой. За один ход Иван-царевич указывает на прямой две различные точки A и B (рас-стояние между ними ему известно), а царь сообщает ему сумму...

Гость: Гость:

Вообще-то-2 хода. а вот как? 1)за один ход становится понятно где ключ - внутри или вне угаданного интервала - если сумма равна интервалу - значит внутри или на границах интервала, но не ясно где конкретно - скажем Иван_Царевич говорит - 0 и 4, а Берендей говорит - 4 - можт ключ в точке 0 и сумма = 0+4, может в точке 1 и сумма 1+3; если больше - значит вне интервала и отстоит на растоянии половины разности суммы и величины интервала, но не ясно с какой стороны - скажем Иван так же 0;4, а Берендей - 6. Ясно, что ключ в одном делении от конца интервала, но в какого? может -1 - 1+5, а может 5 - 5+1. пока всё ясно? 2)нужно задать следующий интервал, смежный с предыдущим -4;5. тогда при первом варианте (ключ внутри) получается второй вариант - и мы выясняем растояни от границы второго интервала и направление - в второну первого интервала, а если был второй вариант(когда растояние было известно, но не ясно было с какой стороны), то мы узнаём направление - если сумма растояний увеличилась, значит с другой стороны, а если уменьшилась - с этой же Жуть. надеюсь у тебя моск не взорвётся от этих моих сторон и растояний