Уменьши на 2 первое слагаемое в первой, второй и пятой суммах. Найди значения составленых сумм 149 ном

Математика

Уменьши на 2 первое слагаемое в первой, второй и пятой суммах. Найди значения составленых сумм 149 ном

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