Перечислите 5-6 веществ. Например: золото, нефть, газ.
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Перечислите 5-6 веществ. Например: золото, нефть, газ.
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Серебро, уголь, железо, медь, ртуть, вода
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