Купили 2 участка с одинаковой площади Ширина 1 12 метров а его длина 20 метров ширина 2 4 метров Какова длина второго участка
Математика
Купили 2 участка с одинаковой площади Ширина 1 12 метров а его длина 20 метров ширина 2 4 метров Какова длина второго участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С начало длину умножь на ширину а ротом раздели на 2 полученный ответ запиши
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