Имеется два прямоугольника с одинаковой площади найти периметр прямоугольника е??ли известно что Длина первого прямоугольника 4 метров ширина 3 метров длина второго треугольника 6 метров
Математика
Имеется два прямоугольника с одинаковой площади найти периметр прямоугольника е??ли известно что Длина первого прямоугольника 4 метров ширина 3 метров длина второго треугольника 6 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина первого прямоугольника 4 метров ширина 3 метров длина, значит площадь 4*3=12 кв м Длина второго треугольника 6 метров, площать 12 кв м, значит ширина 12/6=2м периметр первого (4+3)*2=14м, периметр второго (6+2)*2=16м
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