Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получилось предложение: afraid, I'm, she, out, is, moment, at, the

Английский язык
Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получилось предложение: afraid, I'm, she, out, is, moment, at, the
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I'm afraid she is out at the moment.
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