НОК и НОД 2835 и 7425

Гость: Гость:

Кароч ты должен найти то число которое делится на два данных числа и оно самое малое. например: 2 и 4 тоесть самое малый делитель это 2! выучи правило делители кратное)(посчитай сам) мы подчеркиваем все совпавшие числа но перемножаем только одного числа. например: у четверки:2 2 у восьмерки:2 2 2 и мы выписываем две двойки и получается Наименьший общий делитель(обривиатура НОД)