НОК и НОД 2835 и 7425
Математика
НОК и НОД 2835 и 7425
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кароч ты должен найти то число которое делится на два данных числа и оно самое малое. например: 2 и 4 тоесть самое малый делитель это 2! выучи правило делители кратное)(посчитай сам) мы подчеркиваем все совпавшие числа но перемножаем только одного числа. например: у четверки:2 2 у восьмерки:2 2 2 и мы выписываем две двойки и получается Наименьший общий делитель(обривиатура НОД)
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