Докажите, пожалуйста, тождество и упростите выражение
Алгебра
Докажите, пожалуйста, тождество и упростите выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
COS(π-α)= - COS(α), SIN(π/2-α)=COS(α), SIN(2α)=2SIN(α)COS(α) [SIN(2α)+COS(π-α)SIN(α)]/SIN(π/2-α)=[2SIN(α)COS(α)-COS(α)SIN(α)]/COS(α) = SIN(α)COS(α)/COS(α) = SIN(α) 2) COS(2α) / (SIN(α)-COS(α))↑2-SIN(2α) COS(2α) = COS²(α) - SIN²(α) = (COS(α) - SIN(α) )·(COS(α) + SIN(α) ) [COS(2α)/( SIN(α) - COS(α))]²-SIN(2α) = =[ (COS(α) - SIN(α) )·(COS(α) + SIN(α) )/(SIN(α) -COS(α)) ]²- -2COS(α) SIN(α)= = COS²(α) + 2COS(α)SIN(α) +SIN²(α)-2COS(α) SIN(α)= =COS²(α) +SIN²(α)=1
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