Докажите тождество 1)4m-(m-4)+(5-2m)=m+9 2)3n-7 (n-2)+3 (4-2n)=26-10n 3)8-12 (p-(5/6 дробь))+9p-18=-3p
Алгебра
Докажите тождество 1)4m-(m-4)+(5-2m)=m+9 2)3n-7 (n-2)+3 (4-2n)=26-10n 3)8-12 (p-(5/6 дробь))+9p-18=-3p
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4m-m+4+5-2m=m+9 Складываем подобные, получаем m+9=m+9(ист) 2)3n-7n+14+12-6n=26-10n 26-10n=26-10n(ист) 3)8-12p+10+9p-18=-3p -3p=-3p(ист)
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