Докажите тождество 1\sinX-sinX=cosX×ctgX

Алгебра
Докажите тождество 1\sinX-sinX=cosX×ctgX
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как это тождество, то нам можно разобрать либо левую часть, либо правую. Мне было легче с правой. И вот что получилось: (см. приложение) Левая часть ровна правой. Что и требовалось доказать.
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