Самый верхний слой литосферы?

География
Самый верхний слой литосферы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над литомферой Литосферные плиты.
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