Доклад 5 класс Движение земли

География
Доклад 5 класс Движение земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение земли бывает двух типов: осевое (суточное) и орбитальное (годовое). Осевое движение Земли наша планета совершает за один день или за одни сутки т.е. за 24 часа. Поэтому осевое движение иногда называют суточным. Это движение наша планета совершает постоянно, но мы этого не замечаем т. к. вместе с планетой вращаемся и мы. Орбитальное движение Земли совершается за один год. Именно поэтому его по другому называют годовым.
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