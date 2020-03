Напишите текст про Москву или про санкт Петербург

Гость: Гость:

Moscow the capital of Russian FederationMoscow is a big city, capital of Russia. It is the biggest city of Europe, more than twelve million people live there. Also Moscow is the sevenths world’s biggest city. The capital of Russia is important cultural, political, religious, economic, transportation and financial center. These reasons make Moscow a global city which is important in the infrastructure of the region.The city was founded by Prince Yuri Dolgoruki in 1147.There is an ancient walled city in the middle of the contemporary Moscow. It is named Kremlin. Important government buildings, churches and museums are situated there. But not only are the Kremlin buildings places of interest of Moscow. Many other Moscow buildings are beautiful and famous, among the most known are, for example, Spasskaya Tower and St. Basil’s Cathedral. There are also modern buildings in Moscow. There are many art galleries with large collections so it could take you a few years to see them all.The capital of Russian Federation has a lot of educational and scientific buildings, some big sports complexes many of which were built for1980 Summer Olympics.Moscow is a city with complex transport system. There are four international airports, nine railroad stations and one of the busiest metro systems in the world which is famous not only for this but also for its artwork. Москва столица Российской Федерации Москва-большой город, столица России. Это самый большой город Европы, здесь проживает более двенадцати миллионов человек. Также Москва является крупнейшим септимы мире город. Столица России является важным культурным, политическим, религиозным, экономическим, транспортным и финансовым центром. Эти причины делают Москва глобальный город, который имеет важное значение в инфраструктуре региона. Город был основан князем Юрием Долгоруким в 1147 году. Есть древний город-крепость в центре современной Москвы. Это называется Кремль. Важные правительственные здания, церкви и музеи расположены там. Но не только Кремлевские здания, достопримечательности Москвы. Многих других московских зданий красивой и известной, среди наиболее известных, например, Спасская башня и Собор Василия Блаженного. Есть и современные здания в Москве. Есть много художественных галерей с большими коллекциями, поэтому он может занять несколько лет, чтобы увидеть их все. Столица Российской Федерации имеет множество учебных и научных работ, несколько крупных спортивных комплексов, многие из которых были построены летние Олимпийские игры for1980. Москва-город со сложной транспортной системой. Есть четыре международных аэропорта, девять железнодорожных вокзалов и один из самых загруженных метрополитенов в мире, которая славится не только это, но и для его искусства.