В каком виде спорта особенно ценилась победа на древних олимпийских играх:1)стади??дром,2)панкратион3)соревнования на колесницах,4) бег,5)фехтования

История

В каком виде спорта особенно ценилась победа на древних олимпийских играх:1)стади??дром,2)панкратион3)соревнования на колесницах,4) бег,5)фехтования

Автор: Гость