В каком виде спорта особенно ценилась победа на древних олимпийских играх:1)стади??дром,2)панкратион3)соревнования на колесницах,4) бег,5)фехтования
История
В каком виде спорта особенно ценилась победа на древних олимпийских играх:1)стади??дром,2)панкратион3)соревнования на колесницах,4) бег,5)фехтования
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,соревнования на колесницах
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