Фонетический разбор слова "рыбачьи"

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Фонетический разбор слова "рыбачьи"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбачьи-3 слога,6 звуков,7 букв,3 гласных 3 согласных р ( р) согл. звон.непарн.тв. ы ( ы) гл. безуд. б (б) согл.звон. парн.тв. а ( а ) гл. уд. ч (ч) согл. глух.непарн.мягк. ь (-) и (и) гл.безуд.
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