Фонетический разбор слова "рыбачьи"

Гость: Гость:

Рыбачьи-3 слога,6 звуков,7 букв,3 гласных 3 согласных р ( р) согл. звон.непарн.тв. ы ( ы) гл. безуд. б (б) согл.звон. парн.тв. а ( а ) гл. уд. ч (ч) согл. глух.непарн.мягк. ь (-) и (и) гл.безуд.