Доклад: Чем культура взрослых отличается от культуры подростков?
География
Доклад: Чем культура взрослых отличается от культуры подростков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во все времена существовал конфликт поколений, это когда култура 1 поколения сталкивается с культурой другова поколения. Так наприме в романе "Отцы и дети" Чем же отличаются культуры? во первых взгляд 1 не совпадает с другим, появляется что то новое, и мнения старой не совпадает с мнением молодой культуры, тоже так же молодые живут не так как их родители у них разные моральные ценности и т.д. Удачи вам!)
Гость:
Культура подростков:стихийность, стремление выделится из толпы, показательность,с целью удивить окружающих(панки,готы,эмо), агрессивность(исключаем диггеров и гринпис),большинство субкультур нарушают права. Культура взрослых: Общая идиология,стремление к ней,соблюдение правил,установок,морали. Главное отличие:У взрослого сформированы культурные и моральные ценности. Подросток формируются и его культура зависит от его окружения,он может "сломаться" под воздействием окружающих его людей. Он стремиться выразить свое "Я" и порой действует неразумно
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