Доклад: Чем культура взрослых отличается от культуры подростков?

Гость: Гость:

во все времена существовал конфликт поколений, это когда култура 1 поколения сталкивается с культурой другова поколения. Так наприме в романе "Отцы и дети" Чем же отличаются культуры? во первых взгляд 1 не совпадает с другим, появляется что то новое, и мнения старой не совпадает с мнением молодой культуры, тоже так же молодые живут не так как их родители у них разные моральные ценности и т.д. Удачи вам!)