Мотоциклист стал догонять велосипедиста, когда между ними было 7,5 км. Через сколько времени мотоциклист догонит велосипедиста , если скорость мотоциклиста 40,5 км/ч, а скорость велосипедиста 10,5 км/ч.

Математика

Мотоциклист стал догонять велосипедиста, когда между ними было 7,5 км. Через сколько времени мотоциклист догонит велосипедиста , если скорость мотоциклиста 40,5 км/ч, а скорость велосипедиста 10,5 км/ч.

Автор: Гость