Мотоциклист стал догонять велосипедиста, когда между ними было 7,5 км. Через сколько времени мотоциклист догонит велосипедиста , если скорость мотоциклиста 40,5 км/ч, а скорость велосипедиста 10,5 км/ч.
Математика
Мотоциклист стал догонять велосипедиста, когда между ними было 7,5 км. Через сколько времени мотоциклист догонит велосипедиста , если скорость мотоциклиста 40,5 км/ч, а скорость велосипедиста 10,5 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км- расстояние, которое проедит до встречи велосипедист. Составим уравнение времени для обоих [latex]\frac{x+7,5}{40,5}=\frac{x}{10,5}\\ 40,5x=10,5x+78,75\\ 30x=78,75\\ x=78,75:30\\ x=0,25[/latex] 0,25 часа=15 минут
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