какие три предложения можно придумать со словом телеграф?
Русский язык
какие три предложения можно придумать со словом телеграф?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телеграф - это средство радиосвязи на коротких волнах посредством азбуки Морзе.
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