Доклад: Одежда(будничная и праздничная)крестьянина в первой половине 19 века !!!!

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Одежда крестьян Живших до нас мы знаем по сказаниям, песням, легендам, а также благодаря множеству полезных и красивых вещей, созданных в большинстве своем безымянными талантами. Рассматривая старинную праздничную одежду крестьян, не перестаешь удивляться необыкновенной гармонии, силе жизни, исходящей от этих вещей, способности не только донести до нас зримый образ предков но и понять духовную их сущность. Чем ближе знакомишься с коллекцией, собранной по крупицам многими поколениями музейных работников, тем больше проникаешься колдовской силой народного костюма, которая исходит, видимо, от его прямой связи с обычаями, образом жизни, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей. Он представляется образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает многие сокровенные тайны и законы совершенства народного искусства.