От данных корней вид корм гость образовать существительное, прилагательное, глаг??л, выделить корень в словах
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От данных корней вид корм гость образовать существительное, прилагательное, глаг??л, выделить корень в словах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кормушки "и" окончание кормовой "ой" окончание кормить "ить" окончание кости "и" окончание костный "ый" окончание костить "ить" окончание
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