Даю 70 баллов запропонуйте своє тлумачення " дарунків" дарію
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Даю 70 баллов запропонуйте своє тлумачення " дарунків" дарію
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо перси не стануть птахами,і не полетять високо в небо, або мишами і не сховабться у землю,або жабами і не пострибають в болота,то не повернуться до себе і загубоять усі ці стріли(1 з подарунків 5 стріл)
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