Пожалуйста напишите несколько русских морепдавателей
География
Пожалуйста напишите несколько русских морепдавателей
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Гость:
Михаил Лазарев, Иван Крузенштерн, Юрий Лисянский, Витус Беринг, Алексей Чириков, Иван Москвитин
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